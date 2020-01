Calciomercato Milan, Bonaventura è rottura: non rinnova il contratto

Calciomercato Milan, salta il rinnovo di Bonaventura

Calciomercato Milan rinnovo Bonaventura | L’avventura di Giacomo Bonaventura con la maglia del Milan è arrivata al capolinea. Lo rivela con dovizia di particolari il portela esperto in trattative di mercato calciomercato.it. Il centrocampista marchigiano, sottolinea il portale, dopo un lungo stop, “sta trovando continuità nella squadra di Pioli ma nelle ultime partite sta incidendo meno rispetto ad un mese fa”. E questo fattore sta spingendo con sempre più decisione la società rossonera a non muovere passi ufficiali per rinnovare l’accordo in scadenza al 30 giugno 2020. Illuminanti in tal senso le frasi di Enzo Raiola, cugino di Mino, procuratore del ragazzo ai microfoni di ‘Il Milanista’ “Per Bonaventura non ci sarà il rinnovo. A scanso di clamorosi stravolgimenti, andrà via a giugno”.

Mercato Milan, il centrocampista verso la Roma

E sul centrocampista si è già mossa da tempo la Roma che sta valutando il colpo già a gennaio anche se è più realistico prevedere un accordo per giugno. Il calciatore già dal 2 febbraio 2020 può firmare a parametro zero con chiunque. La Roma ci pensa seriamente. Deve però vincere la concorrenza della Fiorentina, anch’essa fortemente interessata al calciatore classe 1989 in rossonero 2014 quando la società milanese lo prelevò dall’Atalanta. Ad oggi nel Milan Bonaventura ha disputato 139 presenze e realizzato 29 reti. Il suo rinnovo era strettamente legato all’arrivo al Milan di Ibrahimovic. Ma la sensazione è che il tempo sia scaduto.