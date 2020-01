Calciomercato Lecce, Saponara si sblocca: arriva l’ok definitivo dalla Fiorentina

Calciomercato Lecce Saponara | Il fantasista ex Empoli e Sampdoria è un nuovo giocatore del Lecce. Riccardo Saponara ha giocato al Genoa in questi primi sei mesi di stagione (in prestito dalla Fiorentina). Troppo poco spazio per Saponara al Genoa di Preziosi che ha cambiato tre allenatori in pochi mesi. Il calciatore è tornato ieri alla Fiorentina per poi partire subito con direzione Salento. In questi minuti, Riccardo Saponara è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Lecce. Infatti, il club giallorosso ha depositato in Lega il contratto del trequartista di proprietà della Fiorentina: arriva con la formula del prestito fino al termina della stagione.

Mercato Lecce, le parole di Liverani su Saponara

L’allenatore Fabio Liverani, nei giorni scorsi, aveva rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sul mercato e sul nuovo acquisto. Ecco le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

“Come nomi chiedete al direttore sportivo che è più facile. Sicuramente ci serve un difensore con caratteristiche diverse da Lucioni e Rossettini, la mezzala di fisicità una mezzala che può fare area area e il trequartista che ci dia la possibilità per inserimenti e ultimi passaggio. Saponara? Non parlo di nomi, ma ci servono quelle caratteristiche. Gli attaccanti li abbiamo ma hanno problemi di salute il mio augurio è di poterli allenare continuativamente”.