Potrebbe durare meno del previsto la seconda avventura di Gonzalo Higuain alla Juventus: il Pipita è finito nel mirino del PSG che non è mai avulso dagli affari che propone il calciomercato.

Calciomercato Juventus: Higuain al PSG, c’è l’offerta

La notizia arriva da SportMediaset e ha dell’incredibile. In attacco, la Juventus, deve sacrificare uno tra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Per il numero 10 il mercato è molto vivo ma i bianconeri sparano altissimo: almeno 120 milioni di euro. Così l’indiziato numero uno ad uscire è Gonzalo Higuain, che solo in estate aveva fatto ritorno a Torino dopo l’annata difficile tra Milan e Chelsea. Il cartellino di Higuain, acquistato per 90 milioni di euro, è valutato oggi circa 50 milioni. La destinazione calda è il Paris Saint-Germain, in previsione del possibile addio a Parigi di Edinson Cavani. Il PSG, però, è nella lente della UEFA per il Fair Play Finanziario e non può operare troppo in fase di calciomercato: ecco perché ci sono difficoltà per arrivare ad un accordo con la Juventus per Higuain.

Higuain torna in Premier? Allegri ci mette lo zampino

Se non dovesse concretizzarsi l’interesse del PSG, per Higuain si aprirebbero nuove strade. Piace in Inghilterra e Massimiliano Allegri ha sirene dalla Premier League. Intanto la Juve pensa al ritorno di Alvaro Morata, attualmente all’Atletico Madrid e per questo cerca di liberare un posto in attacco.