Da inizio anno è un esubero per la Juventus di Maurizio Sarri, ora Emre Can potrebbe dire addio dopo i pochi minuti giocati in stagione. Il club di Agnelli sta cercando una soluzione in questa fase di calciomercato per mettere a segno un’importante plusvalenza, dopo l’acquisto a “parametro zero” del centrocampista tedesco.

Emre Can chiave per il calciomercato della Juventus: Everton e Borussia Dortmund lo cercano

Il centrocampista turco, naturalizzato tedesco, non è felice alla Juventus. Sin dall’inizio della stagione ha manifestato il suo malessere per non essere stato scelto nella lista UEFA da Maurizio Sarri e non è andata meglio con il minutaggio in campionato. Emre Can, allora, potrebbe dire addio dopo appena una stagione e mezza. Alla porta della Juventus ha già bussato l’Everton di Carlo Ancelotti pronto a piazzare una cifra importante che toccherà i 35 milioni, per il cartellino di Emre Can. Il centrocampista riflette sul suo futuro, perché tra le sue intenzioni ci sarebbe sia il voler giocare ancora una volta la Champions League, sia riprendersi il posto con la Germania per il prossimo Europeo.

Emre Can, il Borussia Dortmund ci crede

Calciomercato Juventus: Emre Can ai saluti? | Stando a quanto si legge su sportmediaset.it, non c’è solo l’Everton sul numero 23 bianconero. Nelle ultime ore si è fatto prepotentemente sentire anche il Borussia Dortmund che, pare, sarebbero pronti a riportare il calciatore in patria.