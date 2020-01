Calciomercato Bologna, Nagatomo o Dimarco: il nipponico potrebbe tornare in Italia

Calciomercato Bologna, accordo per l’ex Inter Nagatomo: i dettagli dell’operazione

Calciomercato Bologna – Nagatomo o Dimarco | Il club di Bologna vuole piazzare un colpo importante per la propria corsia laterale. E’ per questo che il presidente Joey Saputo è pronto a riportare in Italia una vecchia conoscenza del calcio nostrano. Si tratta del giapponese Yuto Nagatomo. Stando a quanto rivelato da Fanatik, i felsinei avrebbero raggiunto anche un accordo per il calciatore ex Inter. Il club d’appartenenza, il Galatasaray, potrebbe privarsene dopo aver prelevato Saracchi dal Lipsia. Resta da trovare un accordo con il club turco, ma il terzino ha il contratto in scadenza per giugno.

Ultime Bologna, Dimarco resta sullo sfondo: è l’alternativa a Nagatomo

Oltre a Nagatomo, resta per il Bologna e sullo sfondo ancora un altro calciatore legato all’Inter. Si tratta di Federico Dimarco, come rivela il Corriere dello Sport, perché il Bologna non avrebbe abbandonato del tutto la pista legata all’esterno. Su di lui c’è forte l‘Hellas Verona, con l’idea del prestito agli scaligeri che intrigherebbe di più il giocatore dell’Inter. Il club romagnolo è a lavoro e saranno questi i giorni decisivi per piazzare i colpi giusti per il mercato di riparazione. La certezza è che, al di là di chi possa arrivare, Sinisa Mihajlovic avrà il terzino che cerca.