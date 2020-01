Napoli-Lazio, Insigne e Luiz Felipe nel prepartita

Insigne e Luiz Felipe prima di Napoli-Lazio

Insigne e Luiz Felipe, rispettivamente attaccante del Napoli e difensore della Lazio, hanno parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Coppa Italia. Queste le loro parole riportate dalla nostra redazione:

Insigne: “Sappiamo bene che non stiamo avendo un buon rendimento in campionato, ma ora non dobbiamo abbattersi e dobbiamo cercare di passare il turno in Coppa Italia. Differenze di rendimento tra campionato e coppa? Non saprei, so solo che ci stiamo impegnando per fare ciò che ci chiede l’allenatore, con la Fiorentina abbiamo fatto male. Ora cercheremo di rifarci e di scalare la classifica”

Luiz Felipe: “La vittoria in Supercoppa è stata bella, ma ora vogliamo fare bene in questa competizione per andare più avanti possibile. Bisogna restare concentrati, sappiamo bene del valore di questa coppa”