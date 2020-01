Gattuso dopo Napoli-Lazio: “Ho visto il veleno, ora non ci fermiamo. Demme? Giocatore importante”

Gattuso dopo Napoli-Lazio

Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni Rai dopo il match contro la Lazio. Queste le sue parole:

“La classifica in campionato non è buona, quindi dobbiamo affrontare la stagione partita dopo partita. La Lazio si è dimostrata forte, soprattutto negli ultimi 25 metri dove sono molto pericolosi. Elmas ha fatto una buona partita, è entrato bene ed ha giocato in maniera molto positiva anche sulla fascia. Su Demme e Lobotka? Demme è importante, ha giocato molto bene e ne ha disputati tanti di match così. Anche Lobotka stava facendo bene, devono inserirsi. Ora non dobbiamo adagiarci, serviva il veleno ed oggi l’ho visto nella squadra. Ora l’obiettivo è il campionato, in classifica non siamo messi bene e dovremo guardarci le spalle dalle altre, inutile parlare di Champions ed Europa League. Questa vittoria la dedico a Giuntoli, il Presidente, persone che mi hanno dato una grande opportunità. La serenità? Là devo essere bravo io, è una piazza complicata e so che è difficile. Il ritiro lo hanno scelto i giocatori, io mi sono solo assunto le mie responsabilità. La squadra deve parlarsi in faccia, soprattutto perchè si tratta di una società importante”