Juventus, Alex Sandro e Cuadrado saltano la Coppa Italia: la situazione

Juventus, infortunio per Cuadrado e Alex Sandro

Juventus infortunio Cuadrado | Reduci dalla vittoria di domenica sera con il Parma, i giocatori della Juventus si sono ritrovati già nella tarda mattinata di ieri allo Juventus Training Center della Continassa, per cominciare a preparare la sfida in programma mercoledì sera alle 20.45, ancora all’Allianz Stadium, contro la Roma, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020. Scarico per chi ha giocato contro il Parma, attivazione, lavoro tecnico e partita per il resto del gruppo a disposizione del tecnico Maurizio Sarri.

Notizie Juventus, gli esterni saltano la Coppa Italia

Il club bianconero in una nota ufficiale comparsa sul sito e poi diffusa su tutti gli account social del Club ha poi aggiornato sulle condizioni di Alex Sandro e Juan Cuadrado. Il brasiliano, uscito nel primo tempo, è stato sottoposto presso il “J|Medical a un controllo radiologico all’emicostato destro che ha escluso la presenza di fratture costali”. Le sue condizioni vengono monitorate di giorno in giorno. E’ da escludere in assoluto una sua presenza in campo contro la Roma. La tegola inattesa riguarda invece l’esterno colombiano che non ha partecipato alla seduta di allenamento a causa di una forma influenzale. Un

contrattempo che rischia di schiudere le porte a un’emergenza esterni per domani sera. Per entrambi sarà decisiva la giornata odierna ma, in concomitanza dell’assenza di Mattia De Sciglio, Danilo rischia concretamente di risultare l’unico terzino a disposizione del tecnico bianconero. Oggi la squadra si allenerà al pomeriggio