Calciomercato Napoli, Politano ad un passo: accordo con l’Inter

Ultime Calcio Napoli | Il Napoli vorrebbe chiudere un altro colpo. La trattativa parte da lontano, gli azzurri sono tornati forti su Politano ed hanno raggiunto un’intesa con l’Inter per prendere il calciatore a titolo definitivo o prestito con obbligo. Come riportato da Sky Sport, l’operazione sarà da 25 milioni di euro. Gli azzurri da domani cercheranno di trovare la formula per chiudere l’operazione anche con l’agente per il contratto del calciatore che aveva già accettato la Roma.

Ultime Napoli: la lista dei 25 è già al completo

Gli azzurri a questo punto potrebbero anche pensare di cedere subito un esterno, di sicuro qualche calciatore dovrà lasciare la rosa azzurra anche per motivi numerici. In uscita resta Younes ma occhio anche a Cellejon e Mertens in scadenza.