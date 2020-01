Calciomercato Milan, Rodriguez-Fenerbache si sblocca: affare in chiusura

Calciomercato Milan: Rodriguez andrà al Fenerbache, si sblocca l’operazione

Calcio Mercato Milan Rodriguez | Il Milan si sta impegnando per le trattative in uscita, con più di qualche giocatore considerato esubero. Uno di questi è Ricardo Rodriguez, terzino sinistro fin qui impiegato pochissimo. Per l’ex Wolfsburg si sta avvicinando la fine dell’avventura italiana, e in queste ultime settimane è fortissimo il pressing del Fenerbache. Il club turco sta insistendo parecchio per portare a termine l’operazione, e l’accordo con i rossoneri è stato già trovato da tempo.

Dopo la brusca frenata di qualche giorno fa, ecco che oggi sono arrivate ottime notizie. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, sembra che l’affare si stia sbloccando in maniera decisiva, e nelle prossime ore potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.

News Milan: prima la cessione, poi l’assalto ad un terzino

Rodriguez è sempre più vicino alla partenza, e intanto il Milan può godersi le fantastiche prestazioni di Theo Hernandez, diventato titolare e decisivo in poco tempo. Il giocatore sta disputando una stagione ad altissimi livelli, ma è ovvio che prima o poi dovrà rifiatare. Ecco che dopo la cessione, il Diavolo tornerà di nuovo all’assalto di un terzino sinistro, magari in grado di fare da gregario a Theo. Un colpo low cost possibilmente.