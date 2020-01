Tweet on Twitter

Moussa Dembele diventa il principale obiettivo di mercato del Manchester United. Nei mesi scorsi, il giovane attaccante del Lione era finito nel mirino della Juventus e del Milan.

Calcio mercato Manchester United, infortunio per Rashford

Moussa Dembele è un attaccante classe ’96 che guida la classifica marcatori nel campionato francese di Ligue 1. Dembele è uno dei tanti profili che Paratici sta analizzando in vista della sessione estiva di mercato con l’intento di abbassare l’età media della rosa della Juve senza ridurne al contempo l’elevatissima qualità, sul calciatore c’è stato il forte interesse pure del Milan. Ora, però, pare che il Manchester United voglia chiudere il colpo. I Red Devils erano alla ricerca di una punta per la prossima stagione, ma ora con l’infortunio di Rashford, potrebbero accelerare i tempi e chiudere già per gennaio.

Manchester United: Dembele nel mirino, Milik piace

ll Manchester United fa sul serio per Moussa Dembélé. Il club inglese aveva pensato anche a Milik del Napoli nelle scorse settimane, ma per giugno. Difficile la trattativa con il Napoli, quindi il Man Utd punta all’attaccante del Lione. Scosso dall’infortunio di Rashford, il club vuole assolutamente ingaggiare un attaccante per continuare a sperare nella qualificazione alle prossime coppe europee. L’obiettivo numero uno è il centravanti del Lione, pronta l’offerta da parte dei Red Devils intorno ai 45 milioni di euro.