Calciomercato Juventus, Telles obiettivo per la fascia: pronta l’offerta

Calciomercato Juventus: Paratici prepara il colpo Telles

Calcio Mercato Juventus Telles | La Juventus si sta dimostrando come sempre uno dei club più attivi sul mercato, ed anche in questo gennaio è possibile che possano esserci altri colpi in entrata. Occhio a qualche obiettivo sulla fascia, specialmente quella difensiva, dove il solo Alex Sandro è l’unico a poter ricoprire il ruolo di terzino sinistro. I vari acciacchi fisici del brasiliano hanno portato i bianconeri a dover ricorrere al mercato, ed anche in maniera piuttosto repentina. L’obiettivo in questo momento è Alex Telles, brasiliano anche lui, attualmente in forza al Porto.

L’ex Inter sta giocando molto bene in Portogallo, e in diverse annate si è rivelato decisivo ed è diventato uno dei migliori laterali in Europa. Paratici vorrebbe prendere in questa sessione invernale, ma sa bene di dover presentare un’offerta abbastanza alta: stando a quanto riportato dalla stampa spagnola e da cm.com, sembra che la Juventus sia pronta ad un’offerta di 25 milioni di euro per Telles. Una cifra considerevole per il 25enne, e che potrebbe far vacillare non poco il Porto.

Telles: pronto il ritorno in Italia?

Telles si sta facendo valere parecchio con la maglia del Porto, ma per lui potrebbe essere arrivato il momento di tornare in Italia. Parecchio incolore la sua prima esperienza in Serie A, dove con l’Inter non riuscì ad impressionare e totalizzò poche presenze. Ora può tornare maturo e con un miglioramento molto alto, staremo a vedere.