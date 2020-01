Calciomercato, il Barcellona punta su Aubameyang per sostituire Suarez

Calciomercato, il Barcellona punta su Aubameyang

Calciomercato Barcellona Aubameyang | Il Barcellona punta sul mercato invernale ad un attaccante esperto per sostituire Luis Suarez, vittima di un infortunio che lo terrà lontano dai campi per quattro mesi. E stando a quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo “Mundo Deportivo” l’obiettivo del club blaugrana è sul giocatore del Gabon Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal, classe 1989, valore nominale di mercato 70 milioni di euro, contratto che lo lega ai Gunners in scadenza al 30 Giugno 2021. Nel mirino del club di Bartomeu anche Rodrigo, che ha un contratto con il Valencia fino al 2022. Giroud e Llorente sarebbero opzioni più convenienti ma hanno uno stile di gioco che non si adatta a quello a cui sta lavorando il nuovo tecnico dei catalani Quique Setien.

Notizie Barcellona, i tempi di recupero di Suarez

Il Barcellona in vista dello sprint finale di stagione, come detto, dovrà fare a meno del bomber Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona e dell’Uruguay lo scorso 11 gennaio si è sottoposto ad un intervento chirurgico per un infortunio al ginocchio destro. Il problema al ginocchio è stato accusato dal bomber uruguagio nella semifinale di Supercoppa di Spagna persa per 3-2 contro l’Atletico Madrid.