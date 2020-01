Oroscopo di domani 21 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. In questo martedì senti una grande forza grazie a questa Luna favorevole, ma allo stesso tempo anche una grande stanchezza. Devo ancora ripetermi, ma fra qualche settimana cambio registro, ti trovi ancora in una situazione di gran caos. Ci sono molti problemi e tensioni ed è probabile che tu sia in disaccordo per questioni di lavoro o personali. Spesso è il tuo carattere irruento a crear perplessità!

Toro. Stelle importanti, positivi e utili con Giove e Saturno dalla tua parte! Giornata confusa, è una giornata che porta nervi a fior di pelle. Puoi ricevere risposte d’amore che sono in contrasto con l’ambiente. Attenzione nelle relazioni in famiglia!

Gemelli. In amore devi dire la tua, anche in questi giorni una certa persona può essere lontana. Si sente di più oggi la lontananza, che sia in kilometri o psicologica, che ti infastidisce di più. Qualsiasi distanza ci sia potrà essere accorciata in settimana.

Cancro. Avere Venere favorevole non solo è importante ma predispose bene nei confronti degli altri. Che cosa significa questo? Che hai grande voglia di stare con le persone che ami. Hai voglia di rivelare una passione. Certo, Venere favorevole non significa che un amore funziona: io devo amare molto una persona ma devo essere certo che questa persona ricambia! Cerca solo rapporti che siano distinti da una corrispondenza di sentimenti.

Leone. E’ un continuo rincorrere occasioni! In amore c’è competizione. Non è bello, sopratutto se frequenti Acquario, Scorpione o Vergine. Cerca d restare sereno e tenere sotto controllo le finanze.

Vergine. Gran movimento attorno a te. Ancora non c’è stata la chiusura di certe questioni che arriverà tra Aprile e Maggio. Mese molto importante il prossimo, ci sono gli invidiosi e quelli che approfittano di una piccola distrazione. Tu sei forte e hai le spalle larghe.

Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Approfitta di questa giornata di martedì, domani piccole dissonanze. Per fine Gennaio sensazioni particolari. Quest’anno è iniziato male, pieno di ripensamenti. La scorsa settimana sei stato anche male fisicamente. E’ bene sapere che arriverà un recupero.

Scorpione. Martedì nervoso, solitamente sei agitato quando non riesci a fare tutto quello che vorresti. Per tanti motivi diversi ti senti bloccato o immobilizzato. Nelle relazioni sentimentali nessun blocco. Sei sempre tu a decidere.

Sagittario. L’amore che lascia un po’ a desiderare per lontananze. Ti trovi a dover riflettere bene su cosa desideri. Fisicamente è previsto un fuori forma. Ci sono perplessità che potrebbero tornare evidenti.

Capricorno. Le stelle possono consigliare ma poi tocca a noi fare le cose. Chi lavora per un’azienda in crisi ha qualche problema, sarà l’ultimo ad essere toccato. La fortuna non scende dal cielo. Le occasioni per cambiare ci sono, tocca a te prendere la decisione.

Acquario. E’ una settimana tranquilla. Non posso dire che si tratti di un periodo esageratamente positivo, ma non è neanche così difficile. Certo che nel prossimo weekend la Luna sarà nel tuo segno. Tu sei un ribelle e con Urano dissonante stai cercando di svincolarti da situazioni che non sono più valide!

Pesci. Continua un’ondata di forza per te che assieme a Vergine e Bilancia sei particolarmente favorito. Devo dire che tutta la settimana pende a tuo favore. L’anno scorso si è chiuso con qualche problema in amore. Le coppe possono recuperare.