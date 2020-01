Calciomercato Milan, 3 big in uscita: Suso piace a Valencia e Siviglia

Notizie Milan: Suso, Piatek e Paquetà in uscita. Le tre stelle rossonere sono fuori dal progetto di Stefano Pioli. Al termine di Milan-Udinese, i tre uomini più chiacchierati del mercato in uscita del Milan ovvero Suso, Krzysztof Piatek e Lucas Paquetà, si sono alzati dalla panchina e hanno svolto allenamento sul prato si San Siro.

Ai rossoneri, dopo i colpi invernali, serve qualcosa che porti soldi in cassa, per continuare ad operare sul mercato.

Ma le opportunità passano dalle cessioni e, al momento, non ci sono offerte concrete sul tavolo della dirigenza rossonera. Suso piace in Spagna a Siviglia e Valencia, ma si tratta di abboccamenti mentre in Italia potrebbe riaprirsi l’idea dello scambio con Under (in gol ieri contro il Genoa), con l’agente del turco che lo vuole portare via dalla Capitale, ma i giallorossi sembrano optare (per ora) per altre opzioni. Se arrivasse la cessione di uno dei tre, il Milan potrebbe riprovarci per Politano, ma l’esterno dell’Inter vorrebbe accasarsi alla Roma.

A Milano sogno di Boban è quello di portare Dani Olmo al Milan, ma i conflitti interni tra la Dinamo Zagabria e gli agenti del giocatore, tra commissioni e percentuali da riconoscere sulla cifra del cartellino, stanno bloccando la trattativa.

Ultime Milan: un anno dopo mercato bocciato

Dopo solo un anno a Milano, intanto, Piatek e Paquetà rischiano il taglio. Per il polacco non ci sono state proposte d’acquisto a titolo definitivo, ma solo offerte di prestito con diritto di riscatto e questa formula non è gradita al Milan. Peggio va per Paquetà: non collocabile nel 4-4-2 di Pioli, il brasiliano non ha acquirenti pronti a mettere 35 milioni sul tavolo per prenderlo. Nemmeno il PSG.