Calciomercato: Cavani diviso tra Napoli e Atletico Madrid | Il contratto in scadenza a fine stagione ha iniziato a far sognare i tifosi di mezza Europa ma la certezza sarà la separazione tra Edinson Cavani e il PSG. Il direttore sportivo del club parigino, Leonardo, dopo la gara vinta in Coppa di Francia contro il Lorient, ha parlato del futuro del Matador in chiave mercato: “Ci ha chiesto di partire, ha un’offerta dall’Atletico Madrid. A noi piacerebbe che rimanesse, ma vorrebbe andar via e quindi stiamo studiando la situazione. Ad oggi non c’è una proposta che corrisponda al valore del giocatore“.

Cavani, l’Atletico Madrid spinge per averlo subito ma c’è anche il Napoli

La vicenda di Cavani avrà certamente risvolti interessanti vista l’importanza del calciatore ma nonostante il grande interesse di vari club europei (e non solo) alla fine si risolverà con una lotta a due. Sì, perché non c’è solo il club di Simeone a corteggiare Edinson Cavani. Alla finestra, in posizione molto più defilata e accorta, c’è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis (che sui social ha anche lasciato un like ad un tifoso che chiedeva il ritorno del Matador), meta sempre gradita all’attaccante uruguagio.

ESCLUSIVA – Cavani torna al Napoli? L’agente lascia uno spiraglio aperto

Calciomercato: Cavani, Napoli o Atletico Madrid? Noi di calciomercato24.com, abbiamo contattato, in esclusiva, il fratello-agente di Cavani, che ha chiarito la situazione:

“Edi può giocare ad alti livelli ancora per tanti anni, non esistono altri attaccanti forti come il Matador (ride, ndr.). Quando poi lo si può acquistare gratis… L’Atletico Madrid lo vuole a tutti i costi, sta facendo di tutto per prenderlo”.

Aurelio De Laurentiis ha lasciato un “like” ad un tifoso che sui social ha chiesto il suo ritorno. E’ un affare possibile? “Nulla è impossibile, il calciomercato ha tante strade”.

di Salvatore Amoroso