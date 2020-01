Ultime Fiorentina, Commisso al settimo cielo: “La squadra che voglio”

Ultime Fiorentina, Commisso al settimo cielo

Ultime Fiorentina Commisso | Terza sconfitta consecutiva e altra crisi nera per il Napoli, che cade ancora in casa cedendo il passo alla Fiorentina per 2-0. Al San Paolo decidono le reti di Chiesa e Vlahovic, che permettono ai viola di raggiungere proprio i partenopei a quota 24 punti in classifica e di centrare il secondo successo in fila. Riprende morale e dimostra un’ottima crescita la squadra di Iachini, cosa che invece non si può dire per quella di Gattuso, irriconoscibile e priva di idee. E dell’impresa della Viola ne parla Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sul sito ufficiale del club: “Che grande partita i miei ragazzi. Ero in viaggio e ho sentito tutta la partita alla radio. Questa è la Fiorentina che voglio”.

Notizie Fiorentina, la festa Viola

“Dopo la bella prova contro l’Atalanta, anche oggi abbiamo fatto una bella prestazione mettendo in campo tutto quello che avevamo. Siamo stati compatti, grintosi, abbiamo lottato su tutti i palloni”, aggiunge Commisso. “Complimenti ai ragazzi ed a Mister Iachini che sta facendo un grande lavoro. Grazie anche ai nostri tifosi che ci sostengono sempre dal primo all’ultimo minuto”, conclude Commisso.