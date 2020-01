Serie A, le formazioni ufficiali della 20ª giornata

Sta per cominciare il turno delle 15:00 della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A: il menu propone Lecce-Inter, Brescia-Cagliari e Bologna-Verona.

Serie A, le formazioni ufficiali delle gare delle 15:00

Sorprendono, più che le presenze, le assenze in questo pomeriggio di calcio. Al Via del Mare di Lecce manca infatti Bastoni, battuto da Godin nel ballottaggio, mentre al Rigamonti non c’è Mario Balotelli, costretto da Corini ad accomodarsi inizialmente in panchina.

Lecce-Inter

Lecce (4-4-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco, Donati; Deiola, Petriccione, Mancosu; Babacar, Lapadula

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez;

Brescia-Cagliari

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti; Romulo, Tonali, Ndoj; Spalek; Donnarumma, Torregrossa.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Bologna-Verona

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. Allenatore: Mihajlovic

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric