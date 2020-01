Instancabile il lavoro di Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma. Sta cercando di regalare a Paulo Fonseca un attaccante esterno per completare il parco offensivo dei giallorossi. Stando a quanto si legge su Il Tempo, la squadra capitolina ha trovato in Federico Bernardeschi il nome perfetto.

Roma: niente Politano, si punta Bernardeschi ma il sogno è Shaqiri

Sono ore caldissime in casa Roma per la difficoltà di trovare un attaccante capace di risolvere i problemi dei giallorossi dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo. Dopo la complicazione e la non conclusione dell’affare Politano, Petrachi ha sondato il terreno con il Liverpool per Xherdan Shaqiri ma l’offerta di prestito non è stata presa in considerazione dai Reds. Un altro nome, però, sembra essersi fatto spazio nelle gerarchie della dirigenza romana: Federico Bernardeschi. Altri nomi sono quelli di Suso, Januzaj e Iago Falque, anche se il nome che più di tutti stuzzica la dirigenza della Roma resta Dani Olmo, che costa 25 milioni e interessa anche al Milan.

Roma, contatti con la Juventus

Stando a quanto riferisce Il Tempo, la Roma ha fatto un sondaggio con la Juventus per sondare la disponibilità a mettere sul mercato Bernardeschi. L’attaccante classe ’94 pare gradire la destinazione, anche e soprattutto perché non vorrebbe andare all’estero per gestire meglio le possibilità di andare all’Europeo ma la trattativa sembra alquanto difficile.