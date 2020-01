Lecce-Inter: mani di Sensi, rigore non concesso (VIDEO HIGHLIGHTS)

Il Lecce si sta giocando la sua partita contro l’Inter e ha rischiato di concludere il primo tempo in vantaggio, ma l’arbitro Giacomelli, dopo aver consultato il VAR, non ha concesso il rigore inizialmente fischiato per un tocco con la mano di Sensi.

Lecce-Inter: Sensi tocca con il braccio, tutto regolare

Gli uomini di Liverani, nonostante abbiano rischiato di subire lo svantaggio, stanno tenendo botta alla corazzata di Conte, che prima con Lukaku e poi con Brozovic, ha sfiorato l’1-0. I padroni di casa tuttavia non hanno rinunciato a giocare e verso la fine del primo tempo hanno anche rischiato di beffare gli avversari. Il direttore di gara fischia un calcio di rigore per un tocco col braccio di Sensi, ma poi annulla su segnalazione del VAR. Il braccio pare molto vicino al resto del corpo, il movimento non appare innaturale, ma va detto che in questa stagione sono stati concessi rigori per tocchi molto meno netti.