Juventus-Parma, le formazioni ufficiali: Kulusevski contro il suo futuro

Juventus-Parma, le formazioni ufficiali

Juventus-Parma formazioni ufficiali | In attesa che Dejan Kulusevski passi dal Parma, dove gioca in prestito, alla Juventus, oggi il talento dei ducali affronterà la sua prossima squadra in quello che sarà il suo nuovo stadio. La Juventus ospita in casa il Parma per la 25° volta in Serie A. Sono 15 le vittorie bianconere tra le mura di casa contro i gialloblu’, tre le sconfitte, 6 i pareggi. La Juve non perde in casa contro i ducali dalla stagione 2010-2011 quando Giovinco, uno dei tanti ex della sfida, gioco’ una partita sontuosa contro la Vecchia signora. Tra Sarri e D’Aversa sarà la seconda sfida in carriera dopo il match d’andata vinto per un gol a zero dal tecnico bianconero che invece affronterà il Parma per la quarta volta forte di 2 vittorie e 1 pareggio. D’aversa con la Juve ha giocato 3 volte perdendo due partite e pareggiandone una, l’anno scorso nella gara di ritorno per 3-3 in casa dei bianconeri.

Le scelte di Sarri e D’Aversa

Juventus: (4-3-1-2) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri

Parma: (4-3-3) Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Inglese, Kurtic. Allenatore: D’Aversa