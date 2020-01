Genoa-Roma, Fonseca a Sky Sport: “Il Derby una partita speciale”

Genoa-Roma, Fonseca a Sky Sport

Genoa-Roma Fonseca | Al termine del match del Luigi Ferraris vinto dai giallorossi per 1-3, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Roma, le parole del tecnico

Spinazzola e Under “Spinazzola e Under hanno fatto una bellissima partita, ma tutti i ragazzi hanno fatto una gara quasi perfetta. Qualità nella prestazione offensiva ma non dobbiamo permettere che all’ultimo minuto del primo tempo prendiamo quel gol e in quel modo”

Consapevolezza “Abbiamo consapevolezza di cosa abbiamo fatto con Torino e Juventus. Abbiamo perso ma non abbiamo giocato male, non abbiamo nessuna ragione di non avere fiducia nel nostro lavoro e nel futuro”

Derby “So che è una partita speciale per tutti per me è molto facile adesso perché non ho grandi possibilità di scegliere ho questi giocatori e con questi vogliamo vincere. Ma prima abbiamo la partita di Coppa Italia con la Juventus e anche li dobbiamo fare risultato”

Pellegrini “Pellegrini è un giocatore che ha qualità in questo momento è il giocatore con più assist nella nostra squadra. Ma la squadra crea con ambizione dobbiamo solo sbagliare meno negli ultimi metri ma stiamo creando tanto”