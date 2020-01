Calciomercato Inter, Politano può ancora andare alla Roma

Le novità arrivano da Sky Sport: le foto che lo vedono bardato di giallorosso e che hanno attirato qualche critica a Matteo Politano, potrebbero invece rivelarsi premonitirici di un affare tra Inter e Roma che, alla fine dei conti, s’ha da fare.

Calcio mercato Inter, l’affare Politano

Slegare quello che sembrava un doppio colpo, impostare una nuova trattativa, venirsi incontro. Marotta e Petrachi sono arrivati ai ferri corti ma sono due dei più importanti dirigenti nel panorama calcistico italiano e per questo, smaltita la rabbia, come riferisce Sky Sport, sono subito tornati al lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutti. Visto che ormai i nerazzurri l’esterno l’hanno preso (e ne stanno comprando un altro) Spinazzola può tranquillamente restare a Roma. Viceversa Politano, sul quale Conte si è espresso in maniera netta, è ancora sul piede di partenza.

I giallorossi sono ancora interessati, ma stavolta si parla di un prestito con diritto e non obbligo di riscatto, come fino a questo momento i meneghini stavano chiedendo. A giugno eventualmente ci si aggiornerà, intanto i dirigenti nerazzurri accontenterebbero Conte, mentre i capitolini finalmente trovarebbero un sostituto all’infortunato Niccolò Zaniolo.

La stagione di Politano

Classe 1993, l’esterno ex Sassuolo è ormai giunto a completa maturazione. Il problema con il mister salentino è di natura semplicemente tattica, visto che è un esterno offensivo puro, e non un tornante da 3-5-2. Ecco spiegati quindi i 253 minuti finora in 11 gare di Serie A, per giunta senza neanche un gol. Siamo su standard nettamente inferiori a quelli ai quali ci aveva abituato in passato: senza andare ai tempi del Sassuolo, basta guardare all’anno scorso, quando era una specia di dodicesimo uomo in campo con Spalletti (per lui 36 presenze, 5 gol e 5 assist nella passata stagione).