Calciomercato Inter, Eriksen vicinissimo: si accelera, nuovo incontro agente-Tottenham

Calciomercato Inter: l’agente di Eriksen incontra gli Spurs, i nerazzurri insistono

Calcio Mercato Inter Eriksen | Ormai è chiaro ed evidente: Eriksen è ormai prossimo al trasferimento all’Inter. Il centrocampista danese ieri ha quasi dato l’addio ai suoi tifosi, salutando lo spicchio del settore ospiti sul campo del Watford; ennesimo indizio di una storia d’amore ormai tramontata, e di una nuova avventura che sembra imminente. La trattativa che dovrebbe portare l’ex Ajax in nerazzurro è comunque complicata, anche perchè c’è ancora distanza economica tra quanto offerto dall’Inter e quanto chiede il Tottenham.

Il club londinese vuole 20 milioni di euro, richiesta non ancora esaudita visti i 15 milioni offerti dalla squadra di Milano. Su questo aspetto si insiste, e lo fa anche l’agente di Eriksen, che probabilmente tra domani e martedì incontrerà i vertici della società per portare avanti la trattativa. Questa la notizia riportata da cm.it.

Inter-Eriksen: l’affare può sfumare?

L’accordo tra Inter e Tottenham per Eriksen non è stato ancora trovato, ma la sensazione è che il giocatore abbia tutte le intenzioni di trasferirsi a Milano. Il gap economico c’è, così come le intenzioni di Mourinho nel voler smentire tutte le voci di mercato. Tentativo vano, anche perchè dalle parti di Londra già si pensa ad una cessione imminente. L’affare si farà, e da qui a breve arriverà la svolta. L’ottimismo è molto, lo Special One non può impedire nulla.