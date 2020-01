Calciomercato Inter, Brozovic nel mirino del Tottenham: c’è una clausola

Calciomercato Inter: gli Spurs interessati a Brozovic, sgarbo Mourinho?

Calcio Mercato Inter Brozovic | L’asse Londra-Milano è una delle più calde in assoluto in questo mercato di gennaio, specie per quanto riguarda l’affare Eriksen. Il centrocampista danese è un obiettivo dell’Inter, e con molte probabilità l’affare si farà. Una notizia splendida per i tifosi nerazzurri, meno per Mourinho, il quale dovrà rinunciare ad uno dei centrocampisti più forti in Premier League. Il tecnico portoghese non ci sta, e stando a quanto riportato da cm.it, potrebbe addirittura cercare uno “sgarbo” verso la sua ex squadra.

Nel centrocampo del club meneghino ci sono diversi giocatori interessanti, ma su tutti ce n’è uno che sta diventando sempre più importante: Marcelo Brozovic. Il Tottenham sarebbe interessato proprio al croato, e c’è una clausola che spaventa l’Inter: sul contratto del classe 92′ è infatti presente una clausola risolutiva di 65 milioni di euro. Certo, la cifra è parecchio alta, ma per nulla ostica per una squadra come gli Spurs.

News Inter: Brozovic sarà blindato

Brozovic è senza dubbio uno dei giocatori più importanti di questa Inter, e a dimostrarlo è il suo minutaggio, che ad oggi lo rende il terzo giocatore più utilizzato da Conte. Non è un caso che il Tottenham sia interessato a lui, e pertanto i nerazzurri saranno chiamati ancora una volta a blindare uno dei propri gioielli.