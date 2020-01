Calciomercato Inter, Bastoni obiettivo di City e Barcellona: la situazione

Calciomercato Inter: City e Barcellona piombano su Bastoni, la strategia nerazzurra

Calcio Mercato Inter Bastoni | Una prima parte di stagione davvero straordinaria per l’Inter, che si gode il secondo posto in classifica, e si gode soprattutto le grandi prestazioni dei singoli. L’attacco convince appieno, il centrocampo è solido, e la difesa sta dando diverse garanzie, soprattutto con un giovane ragazzo che non sta facendo affatto fatica ad affermarsi da titolare: Bastoni. Il centrale sta attraversando uno splendido momento, e le sue indubbie qualità lo hanno reso uno dei giocatori più interessanti in Italia e in Europa.

Non è affatto un caso infatti, che qualche top club ci abbia fatto un pensierino: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra che il Manchester City e il Barcellona abbiano messo Bastoni nel mirino. Una notizia importante, ma che al momento non smuove affatto i nerazzurri, convinti di poter blindare il proprio gioiello. Intanto si spinge per il rinnovo di contratto.

News Inter: Bastoni, il City offre Cancelo

Bastoni è uno dei difensori più talentuosi del panorama calcistico europeo, e il City sa bene di dover faticare parecchio se vuole convincere l’Inter. Il club inglese ci proverà, ma pare che lo abbia già fatto concretamente, provando ad offrire il ritorno di Cancelo. Un’opzione scartata dal club meneghino, convinto di volersi tenere stretto Bastoni, che si sta dimostrando sempre più a suo agio con Skriniar e De Vrij.