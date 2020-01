Continua la corsa del Monza verso la Serie B: la formazione allenata da Brocchi sta massacrando il proprio girone nel campionato di Serie C ma non basta, arrivano altri rinforzi dal mercato, addirittura dalla Juventus.

Mercato Juve, addio a Mota Carvalho

La Vecchia Signora ha vinto all’epoca la gara contro il Napoli per aggiudicarsi il giovane portoghese all’epoca all’Entella, ma non è mai riuscito ad entrare nel giro della prima squadra. Oggi sta provando a venderlo al Monza, avversario nello stesso girone A della ormai ex Lega Pro, al comando con 49 punti e a +10 sul Pontedera secondo. Fino a questo momento, con la formazione Under 23, l’attaccante ha segnato 7 gol in 20 presenze: si tratterebbe di un trasferimento a titolo definitivo, con i brianzoli, per la cifra di 4,5 milioni di euro. Sarebbe una discreta plusvalenza per il club bianconero, alla ricerca di modi per far quadrare i conti. A riferirlo è il Corriere della Sera.

Gli altri movimenti della Juve Under 23

Anche un altro attaccante è sul piede di partenza. Si tratta di Manolo Portanova, secondo Sky molto vicino a vestire la maglia del Bologna. Si tratta del figlio di Daniele, che a sua volta aveva già vestito la maglia rossoblu, tre anni e mezzo dal 2009 al 2013. Ora i felsinei sarebbero pronti ad accogliere il figlio a distanza di sette anni. In questo caso però, l’affare si chiuderà in prestito.