Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di sabato 18 gennaio 2020

Premier League

Bundesliga

Liga

Serie A

Ligue 1

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento.

Sabato 18 gennaio 2020

09.30 Melbourne City-Newcastle Jets (A-League) – SI SOLOCALCIO

11.00 Sampdoria-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00 Cagliari-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00 Levante-Alaves (Liga) – DAZN

13.30 Watford-Tottenham (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

14.30 Empoli-Chievo (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

15.00 Lazio-Sampdoria (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 Trapani-Ascoli (Serie B) – DAZN

15.00 Juve Stabia-Empoli (Serie B) – DAZN

15.00 Cremonese-Venezia (Serie B) – DAZN

15.00 Livorno-Virtus Entella (Serie B) – DAZN

15.30 Augsburg-Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

16.00 West Ham-Everton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

16.00 Real Madrid-Siviglia (Liga) – DAZN

17.00 Juventus-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.00 Sassuolo-Torino (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.00 Chievo-Perugia (Serie B) – DAZN

18.30 Newcastle-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

18.30 Osasuna-Valladolid (Liga) – DAZN

18.30 Lipsia-Union Berlino (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

20.45 Napoli-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1

20.45 Pianese-Giana Erminio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Cesena-Virtus Verona (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 PIcerno-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.55 Nantes-Lione (Coppa di Francia) – SPORTITALIA

21.00 Eibar-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

Rai Sport +HD

06:00 – Perle di Sport

06:30 – TG Sport

08:00 – Calcio a 5: Campionato Italiano 2019/2020

09:40 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 10 km Femminile a tecnica Classica (CZE)

10:30 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Femminile prima manche Sestriere (ITA)

12:00 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Discesa Libera Maschile (SUI)

13:45 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Femminile seconda manche Sestriere (TO)

15:20 – Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Slope Style Alpe di Siusi (BZ)

16:50 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 15 km Maschile a tecnica Libera (CZE)

17:40 – Salto con gli Sci Maschile: Coppa del Mondo 2019/20 HS 135 Val di Fiemme (TN)

18:55 – Pallanuoto Femminile : C.ti Europei 2020 Italia-Israele

20:25 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 15a giornata (2a di ritorno )

23:00 – 90°Minuto del Sabato

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – 90°Minuto del Sabato

00:30 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Femminile seconda manche Sestriere (TO)

01:35 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Discesa Libera Maschile (SUI)

02:55 – Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Slope Style Alpe di Siusi (BZ)

04:00 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 15a giornata (2a di ritorno )

Sportitalia

06:00 – Si Live 24

07:00 – italiamercato

08:00 – Coppa di Francia Granville – Marsiglia

09:45 – Teleshopping

11:00 – Campionato Primavera Sampdoria – Roma

13:00 – Campionato Primavera Cagliari – Inter

15:00 – Serie B Live

17:00 – Campionato Primavera Juventus vs Fiorentina

19:00 – Calcio a 5 SerieA2 Tombesi Ortona – Ciampino

20:55 – Coppa di Francia Nantes – Lyon

23:00 – Speciale Anticipi Serie A

00:00 – Speciale Serie B

00:45 – Si live 24

01:00 – Speciale Anticipi Serie A

02:00 – Sintesi match Primavera

02:45 – Coppa di Francia Nantes – Lyon

04:30 – Si Live 24