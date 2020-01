Chiesa dopo Napoli-Fiorentina: “Con Iachini mi sono subito capito, questo è il nostro gioco”

Chiesa dopo Napoli-Fiorentina

Chiesa, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni DAZN dopo la vittoria contro il Napoli. Ecco le sue parole:

“Vittoria importante, il mister ci sta aiutando a tornare in forma, questo è il nostro gioco. Cosa ti ha dato Iachini? Ci siamo capiti subito, ci siamo parlati appena è arrivato. Entrambi vogliamo scalare la classifica e aiutare la Fiorentina. C’è grande forza, questo si è visto in campo. Che ruolo sei? Devo ancora migliorare tanto, sicuramente migliorerà inseme al mister e cercherò di farmi trovare pronto. C’è ancora tanto da fare. Castrovilli? Sta facendo un grandissimo campionato, ci da una grande mano anche in fase difensiva. E’ un grande amico, parliamo spesso e vogliamo il bene della Fiorentina. Hai sentito Zaniolo? Gli ho mandato un grande in bocca al lupo, è un giocatore fenomenale, mi dispiace e spero recuperi presto”.