Mercato Inter, Mourinho non gradisce i rumour: Eriksen in panchina

Dall’Inghilterra fanno sapere che lo Special One è adirato per le voci che stanno circolando intorno ad Eriksen e soprattutto per le immagini che hanno visto il suo agente a colloquio con Marotta per portarlo all’Inter in questa finestra di calciomercato.

Calcio mercato Inter, Eriksen va in panchina col Tottenham

Il gioco del mercato. Fra fughe in avanti e corse all’indietro. Per il momento il centrocampista danese sta fermo, nel senso che contro il Watford, seppur convocato, si accomoda inizialmente in panchina nella sfida di Premier League con il suo Tottenham. Che potrebbe restare il suo club ancora per poco però, visto che i dirigenti nerazzurri stanno continuando a lavorare assieme all’entourage del giocatore al fine di concludere la vicenda nel migliore dei modi. Come interpretare quindi le mosse da Londra? Pensando anche alle dichiarazioni del tecnico portoghese, c’è da pensare ad una pretattica, visto anche il muro costruito, in apparenza dal presidente Levy: il messaggio è univoco, se l’Inter vuole Eriksen, niente sconti, 20 milioni sul piatto o non se ne fa niente.

I dettagli dell’affare Eriksen

Come riferito da Sky Sport, dopo aver raggiunto il sì del calciatore, l’Inter non se lo farà sfuggire. Qualora il Tottenham non dovesse ammorbidirsi, allora è possibile anche Marotta metta sul piatto i 20 milioni richiesti (comunque un’inezia rispetto al vero valore del calciatore). Com’è riuscito il dirigente nerazzurro ad ottenere un sì così netto dal campione danese? Grazie ad un’offerta di un contratto quinquennale da 7,5 milioni all’anno più bonus facilmente raggiungibili, per un totale di ben 9 milioni di euro all’anno come stipendio annuo.