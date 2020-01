Lazio-Sampdoria: risultato, sintesi, higlights e gol

Parte fortissimo la formazione di casa che va subito in vantaggio. Immobile trascina via tutta la difesa blucerchiata al 10′ del primo tempo, il suo sinistro è respinto da Audero ma sulla ribattuta Caicedo è lestissimo ad insaccare il pallone. Al 20′ la Lazio raddoppio, Lazzari mette in mezzo ma Murru tocca con il braccio. Dal dischetto va Immobile che realizza. Ma non è finita perchè ancora Immobile al 21′ trova ancora la rete su lancio di Acerbi. Qui la sintesi completa.

Nella ripresa la Lazio non si ferma e trova anche il gol del 4-0 al 53 con il neo entrato Bastos che mette dentro di destro. Ma non è finita perchè poco dopo arriva anche la 5a rete grazie al secondo rigore trasformato da Ciro Immobile. La Sampdoria prova a reagire e trova il gol della “bandiera” con Linetty che prova a rendere meno amara la sconfitta.