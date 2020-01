Lazio-Sampdoria: la reazione di Ranieri ai gol della Lazio è tutta da ridere (VIDEO)

Lazio-Sampdoria, segna la Lazio e Ranieri reagisce così: reazione tutta da ridere

Lazio-Sampdoria, la reazione di Ranieri fa il giro del web. Non è stata una giornata semplice per la Sampdoria di Claudio Ranieri, uscita sconfitta quest’oggi dall’Olimpico con il largo risultato di 5-1. Si è subito arresa la formazione blucerchiata, perché in pochi minuti si è ritrovata travolta con tre gol al passivo. Le immagini che arrivano da Roma sono decisamente esilaranti perché dopo soli 15 minuti, Claudio Ranieri ha espresso a gesti il suo dissenso per l’atteggiamento della sua squadra. Una squadra un po’ debole al cospetto di una Lazio straripante, ed è proprio con il video seguente che il tecnico testaccino, ha espresso alla squadra il suo punto di vista.

Il video divertente di Ranieri in Lazio-Sampdoria