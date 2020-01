Genoa-Roma, Fonseca in conferenza: “Spinazzola è qui e gioca. Mercato? Sono preoccupato”

Fonseca in conferenza: “Contro il Genoa giocherà Spinazzola. Preoccupato dalla situazione”

Genoa-Roma, Fonseca in conferenza alla vigilia del match | Ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, annunciando importanti novità di formazione legate al prossimo match di campionato, contro il Genoa. Ecco le sue parole.

Le parole di Paulo Fonseca in conferenza

“La squadra sta bene ed è motivata, abbiamo fiducia nonostante sia una settimana molto importante. I giocatori stanno bene, gli infortunati un po’ meno”.

Cambio modulo con le assenze di Kolarov e Florenzi? “No, nessun cambio modulo. Giocheranno Spinazzola e Santon”.

Mercato invernale e sulla situazione recente legata a Politano e Spinazzola: “Sono preoccupato in questo momento, devo essere onesto. Per questa importante settimana, abbiamo solo Kluivert a sinistra e Under a destra. Poi c’è solo Pellegrini nella trequarti, per questo sono preoccupato. Devo dire che stiamo cercando di trovare un giocatore per l’attacco. Noi creiamo sempre molte situazioni per fare gol, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare ciò che manca. Spinazzola sta bene, si è allenato molto bene ed è quello che conta. Lui mi sembra contento. Non conosco i dettagli della situazione con l’Inter e non ci entro nella situazione, se la società ha scelto così, vuol dire che è la cosa giusta. Io ho fiducia in questa società. Mi sarebbe piaciuto avere Politano, ma mi fido dei miei dirigenti. Ora andremo su altri profili”.

Su Perotti: “E’ infortunato, non sarà convocato contro il Genoa e non sarà sul mercato. Cerchiamo un sostituto di Zaniolo, non aggiungo altro”.

Sulle condizioni di Pastore e Mkhitaryan: “Pastore inizia a lavorare in campo, sta andando bene. Henrix potrebbe essere pronto per il derby.