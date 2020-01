Calciomercato SPAL, Iago Falque e Bonifazi si allontanano

Iago Falque e Kevin Bonifazi, entrambi in uscita dal Torino, sembravano diretti verso Ferrara: stando alle ultime di mercato a Sky Sport, potrebbero sì cambiare maglia a gennaio, ma senza accasarsi alla corte di Semplici.

Calcio mercato SPAL, Iago Falque ha altre offerte

E dire che fino a qualche giorno fa, sempre Sky, riferiva di un doppio colpo ormai chiuso. Ed invece, ancora una volta, il mercato mostra quanto sia una mondo complicato e soggetto a cambi repentini. Nelle more delle trattative tra spallini e granata per l’attaccante spagnolo, si sono inseriti alcuni club esteri che con le rispettive offerte hanno cambiato le carte in tavolo. E non parliamo di un richiamo di casa per l’ex Juventus, ma dei famosi petrodollari, in questo caso provenienti da Dubai. Giunto all’età di 30 anni, Iago Falque potrebbe decidere di lanciarsi in una nuova avventura particolarmente allettante dal punto di vista economico. In questa stagione ha totalizzato soltanto 98 minuti in Serie A, suddivisi in 4 presenze senza segnare nessun gol.

Ultime SPAL, anche la trattativa Bonifazi si è complicata

Colpa del Sassuolo. I neroverdi, dovendo fare i conti con l’infortunio di Ferrari infatti, stanno tentando il centrale messo alla porta da Mazzarri, che non aveva ancora raggiunto un’intesa con gli spallini. Per il difensore 3 presenze in campionato con 1 gol, per un totale di 217 minuti.