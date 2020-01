Calciomercato Sassuolo e Sampdoria: la situazione di Defrel e Caprari

Calciomercato Sassuolo e Sampdoria: Defrel e Caprari potrebbero scambiarsi le maglie | Arrivano nuove notizie interessanti legate al calciomercato di Serie A. Per Sampdoria e Sassuolo potrebbe cambiare qualcosa nel reparto offensivo: Caprari e Defrel sarebbero pronti all’addio e la nuova idea sarebbe proprio quella dello scambio. I due club a lavoro per sistemare i calciatori, che cercano altrove le proprie fortune. Il ds dei blucerchiati, Carlo Osti, non ha chiuso le possibilità di vedere Caprari lontano dalla Samp. La sua risposta alle domande sul calciatore, con “Vedremo a febbraio”, nel pre-partita di Lazio-Sampdoria, lasciano spiragli ancora aperti.

Le ultime su Defrel e Caprari: Samp e Sassuolo cercano le sistemazioni

Stando a quanto rivelano i colleghi di Calciomercato.it, il futuro di Caprari e Defrel è lontano dalle loro rispettive squadre. Samp e Sassuolo sarebbero pronte allo scambio, con i calciatori che vedrebbero di buon occhio la trattativa. Gli emiliani forse restano un po’ titubanti sulla trattativa, per Defrel si tratterebbe di un ritorno in blucerchiato, dopo aver vestito la maglia della Sampdoria proprio la scorsa stagione. Neroverdi dunque ancora un po’ defilati e le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro di entrambi i calciatori. La Fiorentina resta sempre sullo sfondo e vigile per Gianluca Caprari.