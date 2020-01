Calciomercato Inter, ora le cessioni: via Lazaro ed Esposito

Con l’arrivo dei nuovi innesti, l’Inter sta pensando anche sfoltire la rosa: i candidati sono Valentino Lazaro e soprattutto Sebastiano Esposito.

Calcio mercato Inter, via Lazaro

Come riferito da Sky Sport, ora è il momento di qualche saluto, dopo i “benvenuto” delle ultime ore e quelli che ancora devono arrivare. Di Lazaro abbiamo già detto raccontando dell’incontro del suo agente con la dirigenza nerazzurra: oggi registriamo l’inserimento del Newcastle per l’ex Hertha Berlino. Si tratterebbe comunque di un prestito, magari con un diritto di riscatto già fissato.

Arrivato con le stimmate del campione in rampa di lancio, fino a questo momento l’esterno austriaco ha ricevuto pochissimo spazio nelle rotazioni di Antonio Conte: 11 presenze complessive, di cui solo 4 da titolare (3 in campionato, con Bologna, Verona e Spal, più quella con il Cagliari in Coppa Italia).

Ultime Inter, Esposito via in prestito

Dopo aver ben impressionato nel precampionato al punto tale da guadagnarsi spazio nelle gerarchie del mister anche a discapito di calciatori più esperti, per Esposito è il tempo dei saluti. Si fa largo infatti l’ipotesi di un prestito alla SPAL, secco, fino a fine stagione: un momento nel quale crescere, sporcarsi in una lotta scudetto e provare a farsi le ossa in vista di un ritorno a Milano. Sarebbe invece un ottimo innesto per gli spallini, anche in vista delle difficoltà che stanno incontrando nel mercato.