Parma-Roma, Pellegrini: “Dedico la doppietta a Zaniolo, lo aspetto presto”

Pellegrini dedica la doppietta a Zaniolo

Pellegrini dedica Zaniolo | Una doppietta con dedica speciale al compagno di squadra. Lorenzo Pellegrini, decisivo nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia vinta 2-0 dalla Roma a Parma, ha voluto dedicare le sue reti “a Nicolò, per me è come un fratellino più piccolo – ha raccontato ai microfoni Rai Sport – Gli voglio bene e lo aspetto presto in campo perché abbiamo bisogno di lui”.

Notizie Roma, verso il match con la Juventus

“Queste prime partite del 2020 non sono andate bene – ha aggiunto il centrocampista giallorosso – Avevamo voglia di vincere, sono contento per me e per tutta la squadra. Adesso pensiamo alla prossima partita a Genova, è troppo importante e andremo con la testa per vincere. Se giochiamo così penso che già da quest’anno possiamo far bene”. Ai quarti la Roma se la vedrà con la Juventus. “Andremo a Torino per vincere la partita, loro sono una grande squadra e lo sappiamo ma noi abbiamo voglia di far bene e vincere. Siamo un grande gruppo, non ci poniamo limiti”.