Juventus, Higuain: “Voglio vincere la Champions. Tridente con Ronaldo e Dybala? Non possiamo fallire ora”

Notizie Juventus: le parole di Higuain

Notizie Juventus Higuain | Gonzalo Higuain è in uno splendido momento di forma, e da poco si è raccontato al Telegrafh, parlando della Juventus, del rapporto con Sarri e sulla sua esperienza breve al Chelsea. Queste le sue parole riportate da cm.com:

“Sull’esperienza al Chelsea? Sarebbe potuta andare meglio, ma alla fine siamo riusciti a centrare la Champions e a vincere l’Europa League. Spesso la gente si aspetta troppo da te, senza tener conto delle difficoltà che puoi avere nell’ambientarti. Venivo da un campionato diverso, e penso comunque di aver fatto bene per il poco tempo che ho avuto. Le critiche le ho sempre accettate, e sicuramente ho giocato in uno dei campionati più importanti al mondo. Sul rapporto con Sarri? E’ il tecnico che tira fuori il meglio da me, mi aiuta tanto. Lui è testardo, come me, e spesso questo ci porta ad avere delle discussioni, ma sono sempre costruttive. Tra di noi c’è sicuramente un rapporto limpido e buono, io e lui ci aiutiamo a vicenda e questo ci fa dare il massimo di noi stessi. Sul tridente con Dybala e Ronaldo? Questo corrisponde in pieno con l’ideologia di Sarri, cosa molto importante anche perchè non manca tanto alla fine della stagione. Non possiamo fallire ora”.

Higuain sul sogno Champions

“La mia carriera mi ha dato grandi soddisfazioni, ma adesso il sogno è vincere la Champions. Tutti vogliamo farlo, non c’è nulla di male nel dirlo. Non chiedo altro”.