Goran Pandev smetterà alla fine di questa stagione? Possibile secondo quanto dichiarato dallo stesso attaccante del Genoa.

Ultime Genoa, Pandev dice addio

Il macedone è impegnato nella lotta per salvare il Grifone. Il club naviga nei bassifondi della classifica, la salvezza è una vera e propria impresa. Dopo tutti i successi raccolti in carriera però, l’attaccante vuole chiedere in bellezza, contribuendo alla permanenza in Serie A dei rossoblu. Oggi ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Penso che questo sarà l’anno del mio ritiro, ma voglio chiudere al meglio. Voglio conquistare la qualificazione ai prossimi Europei con la Macedonia: non sarà facile, gli spareggi si giocheranno a marzo. E voglio raggiungere la salvezza con il Genoa, penso solo a questo adesso, nel trovare più punti possibili per uscire da questa scomoda situazione. Credo che la colpa sia nostra, visto che nelle ultime stagioni abbiamo cambiato tanti allenatori, siamo in difficoltà. Questi tifosi non meritano la posizione che abbiamo, quando si hanno tanti giovani in squadra, in una situazione come questa, un po’ di paura si sente“.

La carriera di Pandev

Il suo nome resta legato all’Inter del Triplete, quando assieme ad Eto’o, Milito e compagni conquisto tutto sotto la guida di Mourinho, anche se coi nerazzurri ha segnato soltanto 8 gol. Ne ha fatti tanti, tantissimi, con la maglia della Lazio invece: 64 incontri in 192 presenze, che sommati ai 19 assist ne fanno uno dei giocatori più rappresentativi dei biancocelesti d’inizio millennio. Genova e Napoli le altre 2 piazze dove ha calcato i campo di Serie A.