Calciomercato Napoli, allarme Koulibaly: il Psg piomba su di lui

Calciomercato Napoli – Koulibaly | Appare sempre più lontano il futuro di Kalidou Koulibaly dal Napoli, il forte centrale senegalese potrebbe dire addio a fine stagione. L’annata del difensore, nonostante il momento di crisi degli azzurri, è stata di livello enorme: il calciatore è finito nella corsa finale dei candidati del Pallone d’Oro 2019 e non passa inosservato il suo nome, tra i top club europei. Nonostante la stagione storta anche in quanto a prestazioni individuali, i migliori club al mondo farebbero follie per arrivare al calciatore. Uno di questi è il Paris Saint-Germain, che vedrebbe in lui l’obiettivo numero uno per la difesa.

Ultime Napoli, addio Koulibaly? C’è l’offerta del Psg

Stando a quel che rivela ‘FootMercato’, ci sarebbe il Paris Saint-Germain su Kalidou Koulibaly. Le pretese economiche del Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbero essersi abbassate, considerando il difficile momento vissuto dagli azzurri e dallo stesso calciatore senegalese. Adesso il Napoli potrebbe accettare anche offerte inferiori alla cifra che si aggira intorno ai 100 milioni, con il giocatore che potrebbe accettare un’ipotesi lontana dalla città di Napoli. Il Paris Saint-Germain farebbe sul serio per Koulibaly. Il club transalpino avrebbe individuato in lui l’erede di Thiago Silva e per questo, il direttore Leonardo, avrebbe proposto ben 12 milioni di euro all’anno al forte difensore del Napoli. Su di lui ci sono sempre sullo sfondo Manchester United e Real Madrid che ovviamente non resteranno a guardare. A giugno potrebbe arrivare l’addio di Koulibaly da Napoli.