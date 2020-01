Calciomercato Napoli, Chong nel mirino: beffate Inter e Juventus

Calciomercato Napoli, Chong nel mirino

Calciomercato Napoli Chong | Il Manchester United sta tentando di scambiarlo con Bruno Fernades dello Sporting Lisbona, ma Tahith Chong non sembra proprio volerne sapere. Per quanto prestigioso, il club portoghese, il primo di Cristiano Ronaldo, resta una prospettiva decisamente meno allettante di una big della Serie A. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. E così il centrocampista classe 1999 rischia di trasformarsi per i Red Devils in un nuovo caso Pogba. Un calciatore fatto e finito che viene perduto a parametro zero.

Mercato Napoli, beffate Inter e Juventus

Chong non ha firmato il rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno 2020 e aspetta notizie dal suo agente, Mohamed Sinouh, che sta girando l’Europa alla ricerca del contratto migliore. La Juventus, come anticipato da calciomercato24, lo sta seguendo da un po’ di tempo e ha capito che è arrivato il momento di sferrare l’attacco decisivo. Il rischio è quello di infilarsi in un’asta selvaggia con club di alto livello. La concorrente principale della Vecchia Signora è l’Inter che ha incontrato l’agente. E soprattutto il Napoli, perché, sempre secondo Tuttosport “gli uomini mercato di Aurelio De Laurentiis hanno fiutato il profumo di un colpaccio e si sono mossi con Sinouh”. E sono passati decisamente in vantaggio. All’agente il compito di massimizzare l’operazione.