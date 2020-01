Calciomercato Milan, offerta per Juan Jesus pur di prendere Under

La Roma non ha dato aperture, ma il Milan continua a lavorare assieme all’agente di Under per portarlo a Milano in questa sessione di mercato.

Calcio mercato Milan, Juan Jesus più Under

Maldini e Boban le stanno provando tutte. Oltre a sentire tutti i giorni Fali Ramadani, manager del turco, stanno pensando anche ad altri modi per accontentare i giallorossi. Ad esempio prendendo Juan Jesus, un centrale difensivo, che seppur non particolarmente gradito dalle parti di Milanello, sarebbe comunque un rincalzo vista la penuria rossonera in quel ruolo e consentirebbe a Petrachi di liberarsi di un esubero, ammorbidendo la trattativa per Under. Per ora i giallorossi fanno muro, ma come riferito da Sky Sport, è possibile che con costanza si possa arrivare infine ad un sì.