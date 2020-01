Calciomercato Milan e Inter: Kurzawa ora è un obiettivo di entrambi i club

Calciomercato Milan e Inter, derby anche in affari per Kurzawa

Calciomercato Milan e Inter – Kurzawa | Sembra dover saltare definitivamente la trattativa che porta allo scambio dei cartellini di calciomercato secondo Giuseppe Marotta. Sì, perché si continua a lavorare per arrivare ad un altro esterno, che porta il nome di Layvin Kurzawa. Assieme al club di Suning, ci sarebbe anche il Milan, che non vorrebbe restare a guardare. Sembra dover saltare definitivamente la trattativa che porta allo scambio dei cartellini di Politano e Spinazzola , con i nerazzurri che dovranno ora virare su altre scelte. Nel frattempo, l’Inter ha ufficializzato il passaggio di Ashley Young in nerazzurro, ma non è qui che andrà a fermarsi ilsecondo. Sì, perché si continua a lavorare per arrivare ad un altro esterno, che porta il nome di. Assieme al club di Suning, ci sarebbe anche il, che non vorrebbe restare a guardare.

News Inter e Milan, per Kurzawa c’è la concorrenza anche dalla Premier Leauge

Stando a quel che rivelano i colleghi di ESPN, Layvin Kurzawa è in uscita dal Paris Saint-Germain e starebbe cerando una nuova sistemazione. L’idea del calciatore potrebbe essere quella della Premier League, con l’Arsenal in pole, ma in Italia ci sono due pretendenti forti, che potrebbero andare dritti verso il proprio obiettivo. Si tratta di Milan e Inter, pronte a darsi battaglia in un vero e proprio derby di mercato. La richiesta economica del club transalpino sarebbe sempre di 10 milioni di euro e quest’ultimo non sarà disposto a giocare al ribasso. I due club di Milano riflettono e non si tireranno indietro.