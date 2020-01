Calcio mercato Milan, Dani Olmo ad un passo: decisiva la volontà del calciatore

Milan news – L’agente di Dani Olmo ha aperto in modo netto al trasferimento del suo assistito in questa finestra di mercato, il Milan è il club più avanti di tutti in Europa, ma l’affare potrebbe concludersi anche per giugno. Andy Barra, agente del centrocampista della Dinamo Zagabria, sta provando a muovere il suo assistito già in questa sessione. Considerando anche le parole dello stesso giocatore, è un’ipotesi più che probabile. Dalla Croazia sono sicuro: l’accordo fra il Milan e la Dinamo Zagabria c’è già. Dani Olmo è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore rossonero, Zvonimir Boban, dirigente del Milan, si è mosso personalmente con la dirigenza croata. Affare da 30 milioni, al calciatore andranno 2,5 milioni di euro per un contratto fino al 2025.

Mercato Milan – Dani Olmo, in Croazia sono sicuri della chiusura

Il contratto di Dani Olmo scade a giugno 2021 e non c’è nessun accordo per il rinnovo con la Dinamo. Intanto, il Milan è sicuro di chiudere il colpo che sia per giugno o nell’immediato. 20 milioni di euro più di 10 di bonus, per arrivare ai 30 totali richiesti dalla società croata. L’affare è pronto alla chiusura, l’unico ostacolo resta quello delle commissioni chieste dagli agenti del calciatore alla Dinamo. Intanto, in Croazia, sono sicuri, Dani è un nuovo giocatore del Milan: dal canto suo il centrocampista, nonostante le buone condizioni di salute, non si è reso disponibile per il prossimo incontro della Dinamo.