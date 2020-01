Calciomercato Inter, Ashley Young a Milano: visite mediche e firma

Calciomercato Inter, Ashley Young a Milano

Calciomercato Inter Young | Ashley Young è arrivato a Milano per effettuare le visite mediche di rito e firmare il contratto come nuovo giocatore dell’Inter. Come mostrato da foto e video circolanti sui social, il quasi 35enne esterno sinistro inglese è sbarcato intorno a mezzogiorno all’aeroporto di Malpensa, dove ad accoglierlo c’erano giornalisti, fotografi e cameraman. Giacca di jeans e cappuccio, l’ex capitano del Manchester United si è concesso un rapido saluto prima di salire in auto e recarsi a Milano per iniziare l’iter delle visite.

Mercato Inter, l’inglese a Milano: visite mediche e firma

In mattinata la chiusura dell’affare era stata confermata dal tecnico del Manchester United. “Ashley in estate avrà 35 anni e penso sia giusto che accetti due anni di contratto se qualcuno glieli offre da qualche altra parte”. Con queste parole in conferenza stampa, il manager dei Red Devils Gunnar Solskjaer ha salutato, l’ormai suo ex calciatore. “Anche noi eravamo pronti a offrirglieli, qui è stato un ottimo capitano”, ha aggiunto il tecnico norvegese che non nomina mai la squadra nerazzurra. Contestualmente, Solskjaer ha annunciato che il forte difensore Harry Maguire “è il nuovo capitano del Manchester United”. Ashley Young approda all’Inter per una cifra di 1,5 milioni di euro più bonus in base alle presenze che il calciatore metterà in fila nel resto della stagione