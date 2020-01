Calciomercato Inter, è Moses l’alternativa a Spinazzola: i dettagli

Calciomercato Inter, è Moses l’alternativa a Spinazzola

Calciomercato Inter Moses | Da affare fatto a scambio sfumato. Prima del nuovo dietrofront e della fumata bianca, forse, in arrivo. Tutto nel giro di 24 ore. Matteo Politano e Leonardo Spinazzola ieri hanno vissuto una giornata sulle montagne russe lungo l’asse Roma-Milano. Le tensioni sorte tra l’Inter e il club giallorosso, in seguito alla richiesta da parte dei nerazzurri di sottoporre l’esterno a controlli più approfonditi, si sono attenuate dal giorno alla notte: la trattativa, a un passo dal saltare, è in dirittura d’arrivo sulla base di un doppio prestito con obbligo di riscatto legato alle effettive presenze in campo dei due calciatori. Per Petrachi e Marotta sono comunque ore frenetiche visto che i due club non vogliono fermarsi a questa trattativa.

Mercato Inter, il profilo dell’inglese

E in tal senso l’edizione notturna del programma dell’emittente satellitare Sky Sport, “Calciomercato, l’originale”, rivela come il direttore sportivo neroazzurro Ausilio nell’ambito del suo viaggio in Inghilterra per chiudere la trattativa che dovrebbe portare Giroud all’Inter ha raccolto la disponibilità a trasferirsi a Milano di Victor Moses. Classe 1990, calciatore nigeriano con cittadinanza inglese, centrocampista ed esterno del Fenerbahçe, in prestito dal Chelsea. Moses gioca prevalentemente come ala destra ma può essere schierato su entrambe le fasce offensive giocando come esterno d’attacco, inoltre può giocare anche da seconda punta. Possiede una notevole velocità ed è molto abile nei dribbling. Valore nominale di mercato 9 milioni di euro, contratto in scadenza al 30 giugno 2021. La dead-line è oggi, se lo scambio Politano-Spinazzola non si chiude per la mattinata il Club di Steven Zhang darà l’assalto al calciatore del Chelsea.