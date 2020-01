Ultime Fiorentina, Cutrone si presenta in conferenza stampa

Ultime Fiorentina – Cutrone | Ha parlato in conferenza stampa, Patrick Cutrone, presentandosi in via ufficiale ai tifosi e ai media, dopo le due apparizione con la maglia dei viola. Ha parole dedicate alla Fiorentina e al suo passato, snocciolando alcune questioni legate al passato, al presente e al futuro. Ecco quanto raccolto dalla sua conferenza stampa, anche a seguito del gol trovato in Coppa Italia (clicca qui per vedere), contro l’Atalanta.

“E’ stato un buon impatto con i viola, nel calcio nulla è mai facile o scontato, io ho sempre pensato solo ad allenarmi al massimo. Trovare il gol ieri è stata un’emozione bellissima e spero di continuare così.

Risposte al Milan? Voglio solo far parlare il campo e rispondere lì, anche se devo ringraziare sia il Milan che il Wolves per essere dove sono. Ogni mese e ogni giorno diventa buono per crescere, sia come uomo che come calciatore. La dedica del mio gol è tutta per mio padre, anche il numero è per lui. Il 63 è l’anno in cui è nato e voglio portarmelo dietro sulle mie spalle”.

Idoli viola: “Qui ha giocato Batistuta, un’icona da queste parti. Poi ci sono altri attaccanti che sono passati da queste parti, come Gilardino. Mi ispiro a campioni così. Il paragone con Inzaghi? Un onore, ma resto con i piedi per terra”.

News Fiorentina, Cutrone sulla voglia di Nazionale

“Io punto a migliorarmi in tutto, anche in quello in cui sono più bravo. So che posso migliorare sotto tanti aspetti, voglio dare il massimo. L’obbiettivo è quello di fare più gol possibile, spero di fare tanti gol questa maglia perché ci tengo tanto. Sono qui per lavorare duramente e giocarmi il posto da titolare ad ogni allenamento. Sono tornato in Italia anche per la maglia azzurra, ma soprattutto per avere una nuova sfida e dimostrare che posso fare bene. In Inghilterra non hanno avuto fiducia in me e appena si è fatta avanti la Fiorentina ho detto di si”.