Parma-Roma, parla D’Aversa: “Kulusevski è scombussolato dal mercato”

Parma-Roma, D’Aversa a Rai Sport

Parma-Roma D’Aversa | Al termine del match del Tardini Marassi vinto dai giallorossi per 0-2, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport Queste le sue dichiarazioni secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Parma, le parole del tecnico

Occasioni mancate “Non ci sono mancate le ripartenza ma negli episodi. Sullo 0-1 potevamo pareggiare e in un’altra azione abbiamo tirato alto. Abbiamo giocato con una squadra forte che aveva bisogno di vincere. Loro più possesso palla ma occasioni simili”

Episodi “Nell’occasione del possibile gol di Inglese è stato bravo il portiere ma con squadre del genere non puoi concedere episodi”

Conservativo “Ma per quanto riguarda Cornelius e Inglese avevamo deciso un tempo per uno perché rientrano da un infortunio. Kulusevski invece avrebbe fatto tre partite in pochi giorni e in partite cosi ravvicinate abbiamo pensato di mettere giocatori che potevano essere ugualmente efficaci”

Kulusevski “Se si continua a parlare sempre e solo di lui a un ragazzo del 2000 gli creiamo problemi. Qualcosa ha scombussolato ma adesso il ciclone è passato e adesso dovrà dimostrare in campionato che la spesa della Juventus è una spesa giusta”

Miglior Parma “Soddisfatto no ma è chiaro che il primo tempo è stato equilibrato e io in avanti in questo momento avevo le scelte ridotte e il potenziale offensivo era ridotto. Ho cambiato otto giocatori perché reputo gli altri all’altezza e volevo dare spazio a chi si allena come gli altri. Ma la differenza stasera la fanno gli episodi”