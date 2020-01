Calciomercato Milan: Robinson e Hickey seguiti da Maldini

Ultime Milan: rossoneri scatenati anche in difesa. In attesa di definire l’affare Suso-Under, il club milanese cerca anche un terzino. Come riportato da Sky Sport, infatti, Ricardo Rodriguez sta andando via: il laterale mancini svizzero ha infatti deciso di volare in Turchia per indossare la maglia del Fenerbahce, che ha superato la concorrenza del PSV per il giocatore rossonero. L’accordo è stato praticamente raggiunto, cifre e formula le seguenti: prestito oneroso più un obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. L’arrivo di Theo Hernandez ha sicuramente cambiato le gerarchie del Milan che è stato costretto ad accontentare la volontà del difensore.

Ultime Milan: due nomi per la difesa

Per questa ragione il Milan sta sondando diverse piste per trovare il sostituto e in questo senso.

Il club rossonero ha messo gli occhi su due giovani terzini da far crescere alle spalle degli altri già in rosa. Il primo è Anthonee Robinson, classe 1997 statunitense con cittadinanza inglese di proprietà del Wigan. Un altro nome che piace è quello di Aaron Hickey, giovanissimo classe 2002 scozzese degli Heart of Midlothian. Il ragazzo piace a mezza Europa ma Maldini e Boban si sono mossi anticipando tutti e potrebbero portare subito il calciatore a Milano con un blitz.