Calciomercato Inter, Perisic non sarà riscattato dal Bayern Monaco, torna sul mercato

Calciomercato Inter Perisic | Ivan Perisic, esterno del Bayern Monaco, non sarà riscattato dal club bavarese al termine della stagione. Come confermato dal noto quotidiano Bild, il Bayern Monaco avrebbe bocciato Ivan Perisic per questo anno, motivo per il quale non eserciterà a giugno l’opzione di riscatto dall’Inter dopo il prestito di questa stagione. Poche e insufficienti prestazioni del croato, che non hanno soddisfatto la dirigenza bavarese. L’esterno d’attacco croato, a fine stagione, tornerà dunque a Milano quasi sicuramente. Intanto l’Inter spera che si metta in mostra il più possibile per trovare il venditore giusto. Nell’attuale stagione ha collezionato 19 presenze e messo a segno soltanto quattro gol con sei assist.

Inter news – Le parole di Ivan Perisic sul suo futuro al Bayern Monaco

Le parole di Perisic dello scorso novembre:

“Penso anche io che sia possibile restare. Fin qui è tutto positivo, a livello sportivo e privato. Sono in prestito, ma c’è un’opzione d’acquisto. Vado passo per passo giorno dopo giorno, poi vedremo. Il livello della Bundes è superiore, migliore rispetto a quattro anni fa. Ci sono molti giocatori forti, il ritmo si è alzato. Non ho mai avuto un buon rapporto con i media, non è roba per me”.